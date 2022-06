Córdoba, donde la taberna se hace memoria

Es esta una ciudad que ha sabido conservar este patrimonio antropológico, lo cuál dice mucho de sus habitantes. Las tabernas , los cementerios y los mercados de abastos distinguen a unas ciudades de otras. Lo que no encuentre en uno de esos emplazamientos no lo busque porque no existe. Son precisos los versos de Miguel Salcedo, cronista oficial de la ciudad de Córdoba: “Tras la cortina gris de gruesa lona/la piquera, el rumor, la sombra interna / y el aroma, nos abren la taberna/ y el prodigio vinario se corona” que remata arriba: “y el espacio, recinto prodigioso /con la mística paz que da el reposo / pone un nuevo milagro en nuestra vida”.

“La taberna es el punto de reunión más antiguo que tiene el hombre y siempre en torno a una copa de vino, igual que en otras ciudades. Salir de trabajar e irte a hablar un rato con los amigos a relajarte antes de llegar a casa, esa tertulia, el intercambio de opinión, ese rato de bienestar solo es posible en una taberna”, explica el autor, quien recuerda cómo en sus tiempos de estudiante en Valladolid, al encontrarse cerrada la cocina de la residencia, acudía a la taberna Caracristo de la ciudad pucelana: “Con vino de Toro y sangre en tomate me aliviaba el hambre y me sentía como en casa”. La taberna como cordón umbilical. Siempre Proust.

La taberna exhibe una interesante colección de fotos y recuerdos, la mayoría dedicados. Desde Hemingway, Lagartijo, Antonio Ordóñez, Manolete o Perico Delgado. El vino que sirven es de Bodegas Sillero, de La Rambla, un jamón del Valle de los Pedroches y un queso que quita el hipo. “Abro cuando llego /cierro cuando me voy / si vienes y no estoy / es que no hemos coincidido”, decía el tabernero Emilio Álvarez, que no siempre se ajustaba a los horarios habituales de estos establecimientos.