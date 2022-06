Actualmente no existe una normativa municipal que desarrolle la posibilidad de encender fuego en una barbacoa que hayamos colocado en nuestra terraza o en el balcón. Por tanto, no está permitido y tampoco está prohibido porque su uso no está regulado ni siquiera en cuanto a prevención de incendios. El caso es que se trata de una actividad que se va a realizar en un espacio privado de nuestra casa, y lo más probable es que afecte a los vecinos del bloque.