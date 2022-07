Olivier Poussier: “Los sumilleres no estamos aquí para dar lecciones ni para tomar por tontos a los clientes”

Tengo más miedo es sobre todo con el consumidor joven porque ha estado habituado a un tipo de vino más denso, más duro, con más cuerpo. Cuando eres tan corpulento eres más accesible a paladares no habituados. Porque este perfil de 2021, poco espeso, muy rectilíneo, necesita tener más sensibilidad para catarla. No son vinos que te hablan enseguida. Las jóvenes generaciones que no están acostumbrados a estos perfiles como el 2021 puede que se pierdan un poco.