Todo cocinero sabe que el azafrán no se puede incorporar en cualquier momento ni de cualquier forma. También sabe que esos hilos “mágicas”, con las que ya se cocinaba y comerciaba antes de Cristo, son un ingrediente caro, no obstante, con unas pocas hebras bastan. Cuando en un comercio su precio es demasiado bajo en comparación al habitual es que no es un azafrán auténtico, no cuenta con sus correspondientes sellos de certificación de calidad ni con Denominación de Origen; puede pertenecer a una cosecha de otros años, por tanto, no será fresca y las hebras ya estarán bastante secas.