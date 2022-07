El antes y el después de Carlos Latre: el método del showman para perder 30 kilos

El humorista tiene una imagen muy diferente a la de sus comienzos en Crónicas Marcianas

Latre ha perdido unos 30 kilos siguiendo una dieta basada en hábitos saludables

En Uppers te contamos cuáles son los cinco hábitos fundamentales para perder piso

Perder grasa corporal es un objetivo que muchas personas, sean deportistas o no, tienen en sus vidas. Y ya no solo por estética, sino también por salud, porque el sobrepeso puede ser peligroso por la cantidad Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como diabetes o enfermedades cardiovasculares que podría ocasionar un aumento considerable del peso.

Carlos Latre se dio a conocer al gran público a comienzos de la primera década del siglo XXI en el programa Crónicas marcianas. La imagen física del imitador en esa época dista mucho de su apariencia actual y es visible un notable descenso de peso en todos estos años. Sin embargo, él mismo ha explicado a sus seguidores cómo ha logrado perder hasta 30 kilos en todo este tiempo.

"Cómo hemos cambiado", escribía en 2015 en Twitter donde mostraba su increíble cambio desde sus inicios en Crónicas Marcianas.

"Comencé a cambiar la alimentación cuando, mirando un vídeo, me vi unos andares de obeso. Entonces pesaba 117 kilos.", comentaba en una entrevista en Soy como Como. En la entrevista también comentaba sus distintas fases diciendo lo siguiente: "Lo que pasa es que cuando yo pesaba 117 kilos, era muy vistoso. Yo hice 3 fases, la primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83 hasta ahora, más o menos. Y me dije a mí mismo que esas serían las barreras que no podía volver a superar nunca. Nunca más quería volver a superar los 103 kilos, los 97, 93…"

Años más tarde, actualizaba en 2018 en Twitter que volvía a retomar la dieta, guiado por especialistas de la nutrición y el ejercicio con estas palabras: "Recuperando sensaciones gracias a mis queridos @Letipelegrin y @inakygarcia. Vuelta a la dieta con la inestimable ayuda de @MireiaPorta, dobles sesiones diarias, control médico y con toda la fuerza y pasión para volver “por mis fueros” ufff ...¡como cuesta! Lo conseguiremos!"

Finalmente, Carlos Latre da una idea sobre cómo tiene que ser una pérdida de grasa corporal con estas palabras: "Al final, fíjate que no es una dieta. Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No es decir "ahora haré una dieta para adelgazar 3 kilos", pues no. No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer. Tiene que ser una forma de vida."

