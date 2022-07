Carne parece, carne no es: to be or no to be

Comer carne o no comer carne. Saber si lo que se come como carne es carne o solo parece carne. Carnes de mis carnes. Ser o no ser. Parecerlo pero no serlo. Esa es la hamletiana cuestión de nuestro tiempo. E incluso podría ser esta otra: comer carne de origen animal o comer lo que una parte del sector alimentario llama carne pero aunque es de origen vegetal. O una tercera: comerse una hamburguesa de vacuno con una pinta extraordinaria o zamparse una hamburguesa hecha con plantas con la misma buena pinta, incluido el sangrado, que hasta hace poco parecía un atributo de origen animal pero que ya no lo es porque la industria de las hamburguesas vegetales ha incorporado una proteína -heme- procedente de la soja que imita fielmente ese efecto. Tiempos complejos, en los que cada vez menos cosas son lo que parecen. Ni las gulas son angulas aunque en la mayoría de cartas no se cortan y le colocan el nombre del alevín de la anguila sin complejos ni recato; ni el queso de soja sale de ninguna ubre; ni el calabizo es chorizo, porque está hecho de calabaza y cebolla.