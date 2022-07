Al calor del verano apetecen platos fríos o preparados con salsa mayonesa cuyos ingredientes básicos son el aceite y el huevo en crudo. Muchos comensales no pueden tomar huevo por intolerancia o alergia, a veces no estamos convencidos de su frescura o simplemente no tenemos huevos en la nevera. Los cocinillas de Uppers nos han explicado cómo hacer mayonesa sin huevo para solucionar el “problema” y evitar riesgos. En estos meses de máximas temperaturas se incrementan las intoxicaciones alimentarias y una de las causas es la manipulación errónea del huevo crudo.