Y sale muy mal parado Paco Roncero, de quien la crítica gastronómica dice en Gastroactitud: “La longitud del menú de Roncero le habría permitido hacer un recorrido por todas las cocinas de España, un viaje gastronómico para mostrar la riqueza y diversidad de los territorios del Estado anfitrión. Pero no, prefirió el ceviche al escabeche, la picaña al secreto y el taco al talo vasco. Por no hablar de una gilda versionada con salmón ahumado (si no vas a mejorar el original, no lo toques). Sordera y miopía agudas que desembocaron en este menú: perfecto para cualquier restaurante en cualquier momento, pero inapropiado para la ocasión”.