Qué hay más veraniego que una buena paella. familia y amigos sentados alrededor de una mesa una cervecita y un buen plato de arroz. Dicen que como en el resto de recetas, solo hay que cogerle el punto, pero es verdad que es uno de los manjares más complicados: que no se quede duro el arroz, que no esté soso, que no se pase, que no eches los bichos que no tienes que echar… son tantas cosas que, en ocasiones, nos da hasta vértigo ponernos manos a la obra. Uno de los chefs más seguidos de Instagram, Roberto Bosquet, bombero de formación y cocinero de vocación, nos revela sus trucos para conseguir la paella perfecta.