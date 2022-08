Durante este verano probablemente muchos españoles hayan decidido no cruzar la frontera y disfrutar de sus vacaciones estivales en un destino nacional. Mientras unos habrán optado por viajar hasta la costa para disfrutar de la playa, otros se habrán escapado a entornos más rurales, lejos del mar. Oferta hay para todos los gustos, pero lo que no cambia es tomar el aperitivo, comer o cenar con una cerveza. ¿Cuesta lo mismo en todos los destinos? Lo cierto es que no, y hay grandes diferencias entre las ciudades del país. ¿Dónde está la caña más barata y la más cara?