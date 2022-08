Llegado el verano y las altas temperaturas solo nos apetecen cosas frescas. Una ensalada, un gazpacho y, de postre, nada como un buen helado, y los hay para todos los gustos gracias a la cantidad de sabores existentes, y los que nos quedan por descubrir. En España somos de helado, tanto que estamos entre los países que más litros de helado consume cada año. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar dónde está su origen? ¿Quién lo creó? Popularmente se les atribuye a los italianos y, aunque no vamos desencaminados, no es del todo cierto.