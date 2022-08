En este verano sofocante de temperaturas imposibles que no está tocando pasar pocos placeres hay comparables al de beberse una cerveza bien fría con la que combatir el calor. El problema llega cuando abres la nevera y compruebas que no nos queda ninguna. Tomarse las que tienes fuera a temperatura ambiente sencillamente no es una opción. Meterlas en el congelador es un proceso que lleva su tiempo y tú la quieres ya. ¿Qué hacer? Pues recurrir a un sencillo truco casero que te permitirá tener la bebida fresquita en tan solo tres minutos.