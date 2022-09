Bodegas de Jerez y su libro de visitas de roble americano

La s bodegas del marco de Jerez son un micromundo con sus propias normas, hábitos y rituales. Tan especiales son que en algunas de ellas, como la de González Byass , que ancla sus orígenes en 1838, hay calles que forman parte del complejo bodeguero y alberga los consulados de Italia, Dinamarca o Suecia en la propia bodega. Especiales y únicas porque de una misma uva salen hasta cuatro joyas vinícolas, porque algunas albergan en sus jardines hasta 400 especies de árboles y plantas. Tan singulares son las bodegas del marco de Jerez que su libro de visitas no es de papel : es de madera de roble americano y los insignes firmantes no utilizan pluma, sino una humilde tiza , cuyo trazo está llamado a pervivir por los años entre vaharadas de vino fino, en la umbría de estas catedrales humedecidas por el albero.

Incluso circula una leyenda en torno a cuatro botas de William Humbert firmadas por The Beatles . Cuando los chicos de Liverpool tocaron en España en 1965, Beltrán Domecq González, entonces consejero delegado de la bodega, ideó una acción publicitaria de su marca para promocionarla en el mercado británico -caladero histórico de estos vinos- aprovechando el esperadísimo concierto, que no contaba precisamente con la simpatía del régimen, que percibía al cuarteto con un halo de modernidad que amenazaba las costumbres beatas impuestas por decreto en una España cuya prensa franquista llamaba a los Liverpool “degenerados melenudos”.

Un paseo entre las andanas -el conjunto de botas colocadas en hilera y contiguas- es un repaso a la historia de España y el recuerdo de muchas celebridades mundiales. Alexander Fleming dejó escrita en una de ellas: "Si la penicilina cura a los enfermos, el jerez resucita a los muertos". Otros como Orson Welles, más críptico, solo dejaron su firma y la fecha: 4/28/61. Octavio Paz, Jacinto Benavente o Margaret Thatcher. El actor Charlton Heston dejó escrito: "With my best wishes and thanks". Pero hay de todo. Lola Flores, hija de la tierra, más expresiva, escribió en una bota de brandy de Sánchez Romate: “Dios mío, este coñac es el que me da el temperamento. ¡Viva el Cardenal Mendoza ¡”.