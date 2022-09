Liar el taco: misterio, praxis y picante

El taco articula México, pringa por igual a todas las clases sociales, habla de un país más que cualquier tratado de historia y, además, es un monumento a la sencillez, la sabiduría gastronómica y un canto al esmero. Pero no se confundan: no todo el mundo sabe comerse un taco. Tiene su ciencia. Hay que saber armarlo, con el sellado básico para que no se desparramen los ingredientes pero sin convertirlo en un flamenquín que asfixie al guacamole o la carnita.