Cuando tomamos patatas con piel en los restaurantes, entendemos que están perfectamente higienizadas y no van a poner en riesgo nuestra salud. Sin embargo, si lo hacemos en casa , hay que fijarse muy bien en que la piel no presente marcas verdes o brotes porque eso significa que puede contener sustancias tóxicas, en este caso solanina , un químico presente de forma natural en la patata y que le sirve para protegerse de las plagas, pero que si se ingiere puede provocar una intoxicación . Para acabar con la solanina basta con lavar muy bien la patata y cortarle cualquier tipo de protuberancia que tenga en su superficie.

Parece fácil, pero bien es sabido que no lo es. Son una de las comidas favoritas de tus hijos y, aunque no se puede abusar de ellas, como de ningún frito, conseguir que sean crujientes y poco grasientas son todo un logro. Para conseguir lo primero, "no deben ser muy gruesas, el aceite debe estar muy caliente y antes de cortarlas, debemos secarlas y eliminar su almidón en la mayor parte posible, lo cuál podemos hacer introduciéndolas entre 5-10 minutos en agua fría y ya cortadas", nos explican desde la hamburguesería Timesburg, famosa por cómo las preparan.