¿Estás harto de tirar comida a la basura? El 75,3% de los hogares españoles desperdician alimentos , de acuerdo con los últimos datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un total de 3 1 kilos por persona y año , una auténtica barbaridad. Sabemos que es difícil hacer una organización al dedillo con tus hijos sin aclararte si van a cenar en casa o con los múltiples imprevistos del día a día, pero en el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, te proponemos hacer algo con esos alimentos que no puedes congelar, pero que no te da tiempo a consumir: que los conviertas en una conserva . Te contamos cómo hacerlas y cuál es la mejor forma de almacenarlas.

Durante siglos, la conservación de alimentos ha sido la forma en la que la gente ha evitado el desperdicio. Con vinagre, sal y especias podemos fermentar ingredientes frescos que, además de hacer que aguanten más tiempo, añaden sabor a la dieta y son muy buenos para la salud intestinal . Preparar conservas en casa requiere ciertos materiales indispensables si queremos tener resultados óptimos y evitar cualquier contratiempo. Necesitas una cazuela de acero inoxidable, coladores plásticos , telas de fibra natural, cuchillos -preferiblemente que no sean de metal, pinzas, una espátula de plástico, un embudo, espumaderas no de metal, cuencos, una balanza, una tabla de picar, tarros y tapas que aguanten altas temperaturas, otra opción es hacerlo con la Thermomix.

Si tienes Thermomix, la tarea es bastante sencilla y no tardarás más de 20 minutos en hacerlas, aunque luego deben reposar, al menos, 48 horas, aunque lo ideal es que lo dejes fermentar al menos cinco días más a temperatura ambiente, ya que al meterlas en la nevera se detiene el proceso de fermentación. La receta está en su libro 'Come bien y vive mejor', un recetario para que no tires nada, pero por si no lo tienes en tu poder te la dejamos por aquí.