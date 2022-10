El mejor bar del mundo está en Barcelona

España es un país de bares y de eso no hay la menor duda, va en nuestro ADN. Cualquier tipo de quedada, ya sea con familiares o con amigos, es más que probable que acabe siendo en un bar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país hay un total de 277.539 establecimientos gastronómicos , englobando en este dato a bares y restaurantes. Teniendo en cuenta la población española, hay un bar por cada 170 habitantes , por lo que, en relación con su territorio y población, España es uno de los países con más bares por habitante, incluso por encima de Estados Unidos o cualquier otro país de la Unión Europea. Por eso mismo, no es de extrañar que aquí se encuentre el mejor bar del mundo.

La última edición de The World’s 50 Best Bars ha dado la sorpresa al localizar por primera el mejor bar del mundo en nuestro país, en Barcelona. Se trata de Paradiso, una especie de bar clandestino que abrió sus puertas hace siete años en el barrio del Born y que ahora es la primera coctelería que no se encuentra en Nueva York o Londres que logra este reconocimiento.