Tener una buena alimentación y realizar actividad física son base para estar saludables. Por eso, es importante cuidar los alimentos que se consumen y agregar algunas bebidas que favorezcan al organismo. Sin duda alguna, los jugos naturales ofrecen diversos beneficios al cuerpo, ya que mejoran y favorecen ciertas funciones y, también, aportan los minerales y vitaminas que se necesitan. El limón es un cítrico que no puede faltar en la mayoría de los hogares ya que se puede combinar en varias bebidas y alimentos dulces o salados, además de que es un gran aliado para mejorar la salud.

El limón también se utiliza como remedio natural para algunos malestares debido a su contenido de vitamina C , complejos vitamínicos del tipo B, calcio, hierro, magnesio, potasio, fibra y antioxidantes . Asimismo, es un fruto con un bajo valor calórico ya que por cada 100 gramos proporciona 22 kcal, mientras está compuesto por una gran parte de agua, aproximadamente el 90%. Debido a su composición, el limón es un excelente ingrediente para añadir a nuestra alimentación.

Cuando exprimimos cítricos con el exprimidor eléctrico o con los prácticos exprimidores manuales, el corte que le practicamos al limón, la lima, la naranja… es por la mitad, en horizontal, como seguramente todos lo hemos visto cortar casi siempre, y como demanda el accesorio de cocina destinado a romper las vesículas o bolsitas que contienen el preciado zumo. Pero no es precisamente de esta forma como obtenemos más zumo de esta fruta. Y es que no todos tienen a la mano un exprimidor, pero diversos artículos o herramientas que la mayoría posee en casa, permitirán ponerle fin a este inconveniente y no desperdiciar ni una gota. ¡Te los contamos!