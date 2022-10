No hay nada más agradable a primera hora de la mañana que el olor de un café recién hecho. Humeante, aromático... pero a veces el tiempo nos juega una mala pasada y la rutina pisotea ese momento. Sabemos que, en alguna que otra ocasión, has recalentado una taza de café del día anterior, no está igual, pero tampoco malísimo, habrás pensado. Hablamos con los expertos de Coffeeness para que nos expliquen cuánto tiempo se puede guardar el café sobrante y si al tomarlo pones en peligro tu salud.