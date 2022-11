El pimiento obtiene picor debido a un compuesto químico, la capsaicina. Es compuesto es creado por el propio pimiento como método de subsistencia y defensa contra insectos. Lo que hace que unos piquen es la falta de riego o la climatología , habiendo pimientos que no reciban tanto sol o agua durante su crecimiento. Estos, para sobrevivir, tienen más posibilidades de producir capsaicina y por lo tanto picar. Para poder diferenciar los que pican de los que no, tendremos que fijarnos, antes de cocinarlos, en el color y la forma, siendo los más puntiagudos y de color mate los que tienen más posibilidades de ser picantes.

Los pimientos son los frutos de las plantas del género Capsicum. Los pimientos picantes contienen altos porcentajes de una sustancia denominada capsaicina y otros compuestos químicamente similares llamados capsaicinoides. La capsaicina pura es un compuesto alcaloide, lipofílico, soluble en grasas y no en agua, inodoro, incoloro, parecido a la cera.

La presencia de estas sustancias picantes evita que los herbívoros los coman. Sin embargo, las aves son insensibles a ellas, por lo que las consumen y luego esparcen sus semillas a través de los excrementos, ya que no las llegan a digerir. El refrán "Pementos de Padrón, uns pican e outros non", es del todo cierto, unos pican y otros no.