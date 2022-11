El emocionante anuncio de Suchard sobre la primera Navidad en la que falta la abuela: "Como ella quería"

La llegada de la Navidad no llega cuando los supermercados llenan sus estanterías de turrones y polvorones. Lo que verdaderamente anuncia la llegada de las fiestas son los anuncios. Hoy mismo se estrenaba el de la Lotería de Navidad , pero también ha llegado otro de los más importantes: el de Suchard. El nuevo spot de la marca de turrones ha hecho sombra a otros y ha conseguido emocionar al público con una historia que, probablemente, se ha dado en más de una casa desde hace décadas: cuando hay que preparar la navidad tras la pédida de un familiar , en este caso, la matriarca de la familia.

Durante los preparativos cada uno de los hermanos se encuentra con sus propios obstáculos al no encontrar dónde se guardaba la decoración navideña, no aclararse con ciertos productos de la cesta de la compra, o resignándose porque no le sale la receta tal y como le salía a su madre.