Actualmente, está viviendo un momento imparable de su carrera. Con 34 años, Robert Lewandowski acaba de ser fichado como delantero en el F. C. Barcelona y es capitán de la selección polaca desde 2008 además de su máximo goleador histórico. También ha sido reconocido con el premio Best FIFA 2021. En octubre pasado, Lewandowski eligió Varsovia, la ciudad donde nació, para abrir un particular restaurante, el Nine's. El nombre del local hace honor al dorsal número 9 con el que siempre juega. En el Borussia Dortmund y en el Bayern de Múnich también jugó con ese mismo dorsal.