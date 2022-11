No podrán hacerlo más. Va a tener que buscarse otro ejemplo. Mc Donald´s ha enviado un burofax desde un despacho de abogados a su propietario , José Antonio Calvo, instándolo amablemente a cambiar de nombre el establecimiento en unos pocos días porque vulnera los derechos de la marca registrada y le advertían de los daños y perjuicios en los que podrían incurrir de no atender la “amistosa” invitación a renunciar a la marca local.

Poca mosca para tanta garra. Pero así ha sido. Y el propietario, con el aplomo y la vista larga gaditana, ha decidido no perder un minuto y ha sustituido el nombre. “Para qué voy a perder el tiempo, sé que llevo todas las de perder” . Menoc Donald se llama ya Menoc Burger , aunque pueden dar por seguro que en la ciudad en la que los taxistas siguen guiándose por la dirección de una plaza de toros que no existe hace más de cuarenta años, el Menoc Donald seguirá llamándose Menoc Donald.

Recibió Calvo dos burofax con la misma idea: la ironía sobre el nombre de la marca incitaba al plagio. Durante los días siguientes empezó a enviarles cada cambio de cartelería, la carta y las redes sociales. “Ya tengo una edad, estoy mayorcito para meterme en líos o en disputas judiciales que además seguramente perdería, así que no lo consulté con abogado alguno ni con nadie: me puse a desmantelar el nombre poco a poco y ya está. En realidad, con la propaganda que me han hecho ya me vale de sobra”, dice un pragmático Calvo, quien sostiene que desde que ocurrieron los hechos cuelga el cartel de completo en su hamburguesería, en la que trabajan cuatro personas.