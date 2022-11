El pasado mes de septiembre, Dabiz Muñoz revalidó su título como mejor cocinero del mundo tras alcanzar la cima de la lista de The Best Chef Awards

A pesar de sus éxitos como cocinero, Dabiz Muñoz pudo haber tenido una exitosa carrera como futbolista, ya que llegó a jugar en Segunda B con el Atlético de Madrid

La cocina, sin embargo, acabó imponiéndose, y con "dieciocho o diecinueve años" decidió abandonar el fútbol para dedicarse plenamente a este mundillo

Dabiz Muñoz no deja de ganar. El prestigioso cocinero, que puede presumir de ser el único chef con un restaurante con tres estrellas Michelin en Madrid, ha revalidado su título como ‘mejor cocinero del mundo’ tras haber alcanzado la cima en la lista de The Best Chef Awards, un ranking anual elaborado por los propios cocineros y profesionales del sector en la que se designa a los cien mejores cocineros del mundo.

El irreverente chef madrileño, que en 2021 alcanzó este reconocimiento por primera vez, ha vuelto a conquistar al jurado gracias a una “cocina personalísima imprevisible e instalada en la excelencia que huye de mimetismos pese a asimilar influencias e inspiraciones dispares, desde corrientes coquinarias hasta un universo onírico propio que impregna cada visita de la emoción de una ruleta rusa y la convierte en un verdadero XOw”, según han reconocido los propios votantes. “El lema está justificado: vanguardia o morir”, afirmaron.

El premio, que Dabiz Muñoz celebró arropado por su equipo, no es el único reconocimiento que recibió durante la gala de entrega celebrada el pasado mes de septiembre en Madrid. Además del premio a ‘mejor cocinero del año’, el madrileño se hizo con dos de los doce premios especiales de la gala: The Best Chef votado por profesionales y The Best Chef City Gourmet Award.

Dabiz Muñoz pudo haber sido futbolista

Los galardones de The Best Chef Awards llegan poco después de que DiverXO, el restaurante estrella de Dabiz Muñoz, haya sido elegido como el cuarto mejor restaurante del mundo en la lista de The World's 50 Best Restaurant, un ranking elaborado anualmente por expertos en gastronomía, y refuerzan su posición como uno de los cocineros más prestigiosos y destacados del mundo.

El madrileño, sin embargo, estuvo cerca de no dedicarse a la cocina profesional. Así lo reveló él mismo en una reciente entrevista con Joaquín Sánchez, en la que compartió detalles sobre su vida personal y su trayectoria profesional en el mundo de la cocina.

Durante la entrevista, Dabiz Muñoz compartió que estuvo a punto de dedicarse al fútbol de manera profesional, deporte del que siempre ha sido un gran aficionado. Y es que con tan solo dieciséis años, el mejor chef del mundo defendía los colores del Atlético de Madrid en Segunda B y cobraba ya un sueldo de 100.000 de las antiguas pesetas.

“Estuve cinco años jugando en el Atleti y llegué a jugar con 16 años en Segunda B en el Atlético Madrileño”, afirmó el cocinero. Sin embargo, su pasión por la cocina, que por entonces ya le flipaba “muchísimo”, le hizo colgar las botas cuando tenía “dieciocho o diecinueve años” para dedicarse por completo al mundo de la gastronomía.

“En esa época estaba con las tonterías de la juventud y ya empezaba a ir a la Escuela de Hostelería”, explicó. “Iba por las mañanas a entrenar y por las tarde a la Escuela de Hostelería. Me di cuenta de que la cocina me flipaba muchísimo y dejé el fútbol de un día para otro y me puse a cocinar”.