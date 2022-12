Señor Roig, con un par

El cuarto grupo es más raruno: llaman vagos a sus congéneres partidarios de los huevos fritos y envasados. No han leído ni a Russel en su Elogio de la ociosidad ni a Tom Hodgkinson en Elogio de la pereza: el manifiesto definitivo contra la enfermedad del trabajo. ¿Qué habrá de malo en la vagancia domestica? De los que vociferan se ignora cuántos realmente suelen freírse sus huevos en casa. Y los quintos -grupo de remplazo- alegan que son muy caros. 1,80€ por dos huevos fritos precocinados frente a los 2,85€ que cuesta una docena de huevos camperos en el mismo supermercado. Obviamente, no valoran los costes de innovación, producción, distribución, comercialización etc.