Ahora que llegan las fiestas navideñas apetece brindar con un cava o un champán, dos vinos espumosos que perfectamente encajan en el aperitivo, la comida o la cena , dependiendo del menú. En Uppers no sabríamos cuál elegir de los dos tipos porque nos encantan ambos. Lo que hemos hecho es consultar con un enólogo las diferencias entre cava y champán.

Por otra parte, l as levaduras van muriendo (se forman las borras) y quedando al final de la botella, que se va moviendo desde una posición transversal hasta una posición inclinada girándose paulatinamente hasta encontrarse en posición vertical y boca abajo. En el siguiente paso se congela el cuello de la botella y se abre o degüella de modo que las borras son expulsadas al exterior junto con el tapón provisional. Después en el champán y en el cava dulce se añade el licor de expedición para agregar diferentes proporciones de azúcar y obtener el Brut nature, el Brut, el Semi seco y el Dulce. En el último paso se tapona definitivamente.

Volviendo a las diferencias entre el champán y el cava , la primera distinción la marca el lugar donde se elabora cada uno de ellos. El champán se produce exclusivamente en la región francesa de Champaña, al nordeste del país, que se ha protegido bajo su denominación de origen. Es conocido en todo el mundo e incluso a muchos vinos espumosos se les llama champán, aunque no lo sean.

Otro punto significativo que establece otra diferencia entre el Champagne y el cava es el tipo de uva que se emplea para la elaboración y que aporta a cada tipo su sabor especial y particular. La uva, con su jugo, el hollejo y la piel convierten a un vino espumoso en único y diferente al resto.

A pesar de que el champán y el cava incorporan uvas tintas, el caldo no llega a colorearse como sucede en los vinos tintos. Esto se debe a que la fase de presión o estrujado se realiza mucho más delicadamente con lo que la piel de la uva que es la que da el color no consigue tintar el mosto. Por otra parte, el champán francés también se mezcla con diferentes vinos tranquilos de otras vendimias, como parte del proceso que realizan para regular el espumoso. En el cava esta operación no se lleva a cabo.