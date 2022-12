Dulce: el mayor de los pecados

El mundo de las personas humanas se divide en dos: los que engordan y los que no. A ojímetro, diría que el porcentaje mucho más grande es de los que cogemos kilos con facilidad, pero también existe esa franja de bípedos tocados por la varita de la fortuna genética que disfrutan, inconscientes de su suerte, del privilegio de lo que viene siendo no engordar. Hay un tercer grupo que no engordan porque se lo curran. Son esos semidioses capaces de controlar la dieta, de ingerir lo justo, en variedades y proporciones rigurosas; espartanos que nunca se rinden con la práctica deportiva y jamás se relajan, ni en la boda de sus hijos. Bravo por ellos porque tienen más mérito que a quienes la genética les da el trabajo hecho.