The World’s 50 Best Bars es uno de los rankings más esperados del mundo. Hace bien poco reveló su ranking anual en el que reconoce a los mejores bares del mundo, listado que lidera el español, Paradiso de la ciudad condal, nombrado también como el Mejor bar de Europa. Por primera vez en su historia, el evento se desarrolló fuera de Londres, fue acogido en Barcelona, en la cúpula de Las Arenas, y allí unió a la meca mundial de la coctelería.

La clasificación anual The World’s 50 Best Bars comenzó en 2009 y desde entonces celebra los sitios destacados en la industria internacional de bebidas. El listado se decide por un panel de votación compuesto por más de 650 expertos independientes en bebidas, camareros, educadores, consultores de renombre, prescriptores de bebidas y especialistas en cócteles.

Como no podía ser de otra manera, hay varios bares españoles entre estos 50 clasificados. Paradiso, de Barcelona, se coronó como el nuevo mejor bar del mundo, pero este no fue el único logro de los bares españoles en la lista The World’s 50 Best Bars 2022. En total, cuatro son los que se ubican entre los mejores 15 del mundo: Paradiso, Barcelona (1); Sips, Barcelona (3); Two Smucks, Barcelona (7); Salmon Guru, Madrid (15).