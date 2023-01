José Andrés ha conseguido convertirse en uno de los cocineros más internacionales de España, llevando la gastronomía patria a diferentes puntos del planeta, además de por su labor social con su ONG World Central Kitchen. Lo cierto es que su periplo americano podría no haber ocurrido , pero un simple malentendido en el que estuvo involucrado Ferran Adrià lo llevó a cruzar el charco. De no ser por eso, no habría conocido a su mujer, Patricia Fernández, y tampoco habría tenido a sus tres hijas, Carlota, Inés y Lucía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo cuenta en su serie de HBO junto al mismo Adrià.

En este episodio son sus dos hijas mayores las que le acompañan, Carlota e Inés, que también estuvieron hace 11 años en la última cena que se celebró en El Bulli. Tras conocer la historia, ambas reflexionaron, diciéndole a su padre que, de no haber tenido ese malentendido, no habría conocido a su madre al otro lado del charco, dándose cuenta de otra cosa. “Si no hubieras discutido con Ferran, no habrías conocido a mamá y nosotras no existiríamos”, le dicen emocionadas.