No está claro de dónde sale la información para dictaminar cuáles serán las tendencias gastronómicas de 2023 . No hay ningún organismo oficial ni academia ni instituto ni lobby ni asociación gastronómica que haga un trabajo serio de investigación y lo acredite. Al menos quien firma no lo conoce, y se ha preocupado en conocer.

2023 alumbrará una revolución: los bocadillos volverán a llevar un relleno poderoso. Se va a acabar eso de colocarle tres tristes lonchas de embutido que casi no cubren la superficie del pan y, mucho menos, funden los sabores convirtiéndose en lo que viene siendo un bocadillo de toda la vida. Ya no se llevan las transparencias, usted me entiende. El relleno volverá a ser abundante, rollizo y nutritivo. Buenos cortes de embutido y a emparedar entre dos rebanadas simétricas de pan del día. Se acabaron los bocatas esmirriados y con complejos. Se come bocata o no se come. Pero esos quieroynopuedo, no. Anótenlo porque este va a ser un buen año para el mundo del bocadillo.