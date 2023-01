En cambio, el intestino presenta un color claro y rosáceo si ya había hecho la digestión cuando se ha capturado. Es lógico que ciertas preparaciones culinarias adquieran sabores no deseados al añadir la gamba sin haberle quitado antes esos restos digestivos. De este modo, lo más aconsejable es seguir las indicaciones de nuestro chef, que en el Quique Dacosta Restaurante (Denia, Alicante), con tres estrellas Michelin, eleva la gamba roja de la zona a su máxima expresión.

En primer lugar, resulta más sencillo de lo que parece retirar el intestino de una gamba fresca y cruda que una vez cocinada. Además, no es necesario ni pelarla ni quitarle la cabeza. Así lo enseña Quique Dacosta en un post de su cuenta de Instagram. Explica cómo hacerlo “sin abrirla ni morir en el intento”, según sus palabras, y ni siquiera tocar la carne de modo que el producto quede intacto para cualquier receta. No obstante, hace una puntualización importante: no se debe extraer el intestino de la gamba si se va a degustar después de cocerse en agua salada. Ese orificio que queda al retirar el tracto digestivo, aunque sea muy pequeño, permite que se escapen los jugos del producto debido a la temperatura que alcanza el agua durante la cocción.