En septiembre pasado se sucedieron dos hechos importantes: Dabiz Muñoz volvió a ser nombrado el cocinero número uno del mundo en la sexta edición de The Best Chefs Awards y comenzó la época para degustar la gamba roja. Nuestro chef más vanguardista recorre todo los rincones para mostrarnos sus productos preferidos de la tierra y del mar y hace unas semanas le ha tocado el turno a este crustáceo. En Uppers hemos tomado nota de cómo se come la cabeza de las gambas según Dabiz Muñoz, tal como se lo ha mostrado a sus seguidores de Instagram.