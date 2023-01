Guiso de rabo de toro, vuelta al ruedo en la cocina

El rabo desnuda cocineros. Que no quede duro ni excesivamente blando, que la carne se separe del hueso con naturalidad y gracia, que no se agarre a la olla ni se queme; que la salsa tenga el cuerpo que tiene que tener y el sabor honre al género. Absténganse los quemacebollas con prisas. No lo disfrutarán. Guisar un rabo de toro es la Ítaca de Cavafis: no hay recompensas sencillas y es más importante el camino que el destino.