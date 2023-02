El picante: dolor, calor y autoestima

Pero no se preocupe por nada. Aquí solo damos buenas noticias: usted no es más pusilánime que los picantones de su mesa por moderar su consumo ni eso lo convierte en cobardica. La sensación picante no afecta por igual a todas las personas. Influyen elementos relacionados con la raza, la edad, la fisiología, la genética e incluso la anatomía o la forma de la cavidad oral. Si usted no ha nacido para ingerir picante, no lo haga porque lo va a pasar regular.