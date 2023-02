Si hay un plato de verdad irresistible, sobre todo en los meses de invierno, es un chocolate acompañado de un buen plato de churros. Ya no es necesario tomarlos en el desayuno, son también los reyes de la merienda e incluso la manera de reponer fuerzas tras una noche de celebraciones. El que no haya cerrado una fiesta con unos churros, ¡que levante la mano! Es hasta posible que alguno tenga su churrería de referencia. Para los que aún no la tienen, el buscador de alquileres vacacionales Holidu ha elaborado ranking para que los amantes de los churros puedan descubrir donde encontrar los mejores de nuestro país.