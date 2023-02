El restaurante, que abrió sus puertas en 1979 (once años después, en 1990, el negocio se amplió con la apertura del hotel), mantuvo esta estrella Michelin durante más de quince años , hasta que en 1998 se la quitaron de manera inesperada. Desde entonces, el famoso chef no ha vuelto a ser reconocido con este prestigioso galardón, y tiene claro el motivo: por su trabajo en televisión.

Así lo expresó hace unos años durante la emisión de uno de sus programas de cocina. Mientras cocinaba, el chef recordó el momento en el que él y Ramón Roteta, otro de los precursores de la nueva cocina vasca, obtuvieron la estrella Michelin y apuntó al motivo por el que no ha vuelto a recibir una en más de veinte años de carrera.

“Ramón Roteta y yo llegamos a tener una estrella Michelin”, recordó, “y luego nos hicimos muy famosos y empezamos a trabajar en televisión y así y nos la quitaron ”, añadió. “Qué envidias tiene la gente, sales guapo y no te aguantan”, ironizó con su particular sentido del humor.

El vasco, que tiene claro que el motivo por el que perdió la estrella fue por su trabajo en televisión, continuó compartiendo una reflexión con sus espectadores, en la que habló de lo extraña que le resultaba la situación. “Yo siempre pensé, jo, ¿cómo puede ser que me den en el 83 o 84 una estrella Michelin y, hala, cuando empiezo en el 90, 91 en televisión me la quiten? ¿Es que se me ha olvidado cocinar o qué?”, se preguntó, y acto seguido respondió: “¡Para nada!”.