El cacao que vino del río Guayas: rico, justo y democrático

El cacao son matemáticas. Si un kilo de trufas de chocolate de calidad cuesta aproximadamente 130 euros en tienda y el productor solo se lleva un dólar de cada kilo de cacao puro, hay 129 dólares que se van enganchando en otras manos por los recodos del camino. Había algo que no encajaba en esta cuenta. Al menos para Santiago Peralta (Cuenca, Ecuador 1971) y Carla Barbotó (Quito, Perú, 1974) no encajaba. Y decidieron que encajara. "Lo que no encajaba es que parecía que seguíamos en 1.800, antes de la igualité y la fraternité", dice Santiago.