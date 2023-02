Hasta la fecha, se asumía que los neandertales subsistían hurgando en los cadáveres de animales de caza mayor. Eran una especie de carroñeros con habilidades. Pero una reciente investigación arroja otra luz. Y el marisco es la prueba, además de otras criaturas de los mares. En 2019, el equipo del paleontropólogo portugués João Zilhão decubrió que al sur de Lisboa los neandertales no eran meros supervivientes, sino que se nutrían de alimentos que no parecía posible que comieran. La idea de que los neandertales no consumían este tipo de productos se basaba en que no había demasiadas pruebas arqueológicas que permitieran pensar lo contrario. Al fin y al cabo, la ciencia se construye cuestionando lo preestablecido, así que lo encontrado en la cueva de Figueira Brava necesitaba una investigación más minuciosa.