La penúltima cena

¿Se sentaría usted a cenar con ocho desconocidos por el mero placer de socializar, charlar y disfrutar de una cena agradable? En estos tiempos de aplicaciones y redes sociales han ido cayendo muchas corazas y los contactos se han multiplicado por veinte, pero eso no implica una mejora de las relaciones sociales. En muchos casos los oficiantes persiguen estímulos de corto alcance -sexo- o de largo -amor- y en unos pocos casos se fomenta compartir aficiones. Lo que organiza Miguel Herrero, de 49 años , desde el 2014, es justo lo contrario. En primer lugar, nada virtual. Solo presencial, muy presencial. Y en segundo lugar, el único interés de esta cita es que no existan intereses. Solo ganas de conocer gente y pasar una velada agradable. Es la anti app . Citas auténticas que persiguen la civilizada idea de compartir en torno a una buena mesa. Es una especie de slow social food, una ceremonia en la que importan tanto las expectativas y las ganas de los asistentes, la calidad de la conversación como la inmersión gastronómica.

Lo más relevante de cada cita se disputa antes. Cuando Miguel Herrero, que profesionalmente se dedica al ámbito agroalimentario, selecciona a los invitados de cada semana. Ahí está la clave de bóveda. En el equilibro de los perfiles de los comensales y en el ojo clínico que ha desarrollado el anfitrión para sacar de la convocatoria a quienes quieren acudir persiguiendo objetivos muy concretos que se alejan del espíritu de la iniciativa. No hay nada científico ni interviene el big data para mezclar comensales. Es más sencillo: “Cuando les conozco personalmente y veo que les brilla los ojos rápidamente sé quienes tienen mucho interés. Por los correos también saco mucha información y se nota quién tiene más curiosidad o que tiene mucho interés de disfrutar de gente desconocida”, explica.

El origen de estas cenas está en un libro del mismo nombre de la acción. En Nunca comas solo, un clásico de Keith Ferrazzi, se aborda la manera de optimizar el networking y la optimización de las relaciones personales. “El libro me pareció interesante pero opté por darle un enfoque mas humano, encuentros que huyeran de los intereses laborales y el intercambio de tarjetas de visita. Hice un primer experimento y salió bien. Vi una formula para conocer gente y enriquecerme con experiencias. Me tiraba la idea de poner en contacto a la gente interesante que yo conocía con otra gente interesante y, por supuesto, conocer restaurantes”, explica Herrero a quien la iniciativa le roba un tiempo considerable y no gana un solo euro. Se paga su cubierto, como los demás. Todo a escote.