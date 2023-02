Cokagne, el cóctel improvisado creado por Tom Hanks que se ha hecho viral

Si por algo conocemos todos a Tom Hanks es por sus trabajos, como ‘Náufrago’ o ‘Forrest Gump’, entre los más reconocidos. Sin embargo, su faceta interpretativa no es la noticia del momento, más bien la de bar tender o coctelero, después de que una bebida creada por él se haya popularizado en las redes sociales. Y todo empezó hace unas semanas, cuando el actor visitó The Late Show para promocionar ‘El peor vecino del mundo’, momento en el que explicó cómo había creado su espectacular cóctel, y eso que no es un bebedor habitual de alcohol, sobre todo después de ser diagnosticado de diabetes de tipo 2.