Alba Lago: "Las arrugas dan credibilidad"

La periodista gallega empezó a trabajar muy joven en televisión, un mundo dominado por los hombres. "He tenido que dar algún puñetazo en la mesa para hacerme oír", asegura. La misma actitud ha estado presente en su vida personal. "Parece que los hombres siempre son la voz dominante , y cuando quieres acabar con la discusión también somos las mujeres las que tenemos que plegar velas. Así se acaba la discusión, y la relación, por supuesto".

La periodista sostiene que cada vez más compañeros identifican los "micromachismos, una palabra denostada, pero muy expresiva", dice, y trabajan para que no se produzca.

Como en cualquier ámbito, el feminismo se trabaja cada día y no está exento de dificultades. La feminista perfecta no existe y hay muchas maneras de vivirlo. Para la periodista, no es una lucha contra alguien, sino una lucha por derechos. Su responsabilidad como profesional es superarse cada día. Por desgracia, la violencia machista existe y hay que mostrarla, pero también hay que mostrar las mujeres referentes, cada vez más numerosas, en distintos campos profesionales, una iniciativa que también afecta e incluye a los hombres.