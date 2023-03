Poner la mesa es todo un arte. En casa no lo valoramos tanto y comemos con el primer plato y cubiertos que pillamos. Pero solo hay que salir un día a cenar para ver que hay menaje realmente impresionante y que hay tipos de cubiertos para todo. Por eso siempre hay que estar preparado, e informado, para utilizarlos, en especial cuando vamos a un restaurante o nos invitan a una comida o cena de cierta categoría. ¿Por qué? Porque hay un protocolo de cubiertos que, según como utilicemos, mandaremos un mensaje u otro.

Si hay algo que las películas, ‘Titanic’ en concreto, nos ha enseñado es que cuando hay más de un tenedor y cuchillo siempre hay que empezarlos a usar de fuera hacia dentro, así que eso está claro, pero ¿sabes cómo dejarlos correctamente en el plato una vez has acabado? La posición de los cubiertos cuando estás en un restaurante puede ofrecer diferentes mensajes al personal, hasta cinco, que no son pocos. Te los explicamos para que no tengas dudas en tu próxima cena.