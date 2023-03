Lo han intentado. Los españoles llevan ya muchos años adaptándose al formato 'brunch' con toda la buena voluntad del mundo... pero va ser que no. Y hay razones para ello. La primera es que según un reciente Informe del Instituto Universitario CEU Alimentación y Sociedad y Fundación MAPFRE, un 91,7% de ellos está acostumbrado a sus buenas tres comidas al día. Tres: desayuno, comida y cena. ¿Cabe en algún lugar la palabra 'brunch'? Al parecer no. Y la razón es que, mucho antes de que esta moda importada nacida en Inglaterra (ya se hablaba a finales del s. XIX) y resctada en décadas recientes por foodies de todo el mundo, se volviera símbolo de modernidad y sofisticación, aquí ya existía algo que hacía las veces de puente entre el desayuno y la comida: el aperitivo, almuerzo o vermú de toda la vida.

De hecho, tampoco estamos solos en este paulatino desencanto con el brunch. Hace poco la columnista gastronómica Maggie Hennesy decía en un artículo que prefería mil veces un desayuno con tostadas, huevos y bacon y que prefería perder amigos que irse de brunch: "yo me levanto con hambre, y nadie en su sano juicio quedaría para un brunch a las 9 de la mañana. ¿Que se supone que tengo que hacer, ponerme un bol de cereales y esperar? No, gracias". Lo dicho, si los propios foodies americanos están volviendo al desayuno tradicional, ¿por qué seguir esforzándonos en asumir lo que no somos? Con sus quesos, montaditos de jamón, croquetas y cañas, el almuerzo español no es que vuelva, es que nunca se ha ido. Y el brunch, al parecer, tiene los días contados.