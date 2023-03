Torrija y cierra España

Sentadas las bases, digamos que la torrija española es un monumento gastronómico popular, nutritivo, calórico y barato que no requiere de grandes destrezas culinarias. Que por pura casualidad se consumen preferentemente en Semana Santa, aunque el calendario torrijero no está normalizado ni oficializado: en Cantabria se toman en Navidad o en el País Vasco en Carnaval , que es justo lo contrario de la cuaresma, por ejemplo. En su receta base-base, es decir en su forma virginal antes de empezar a echarle encima todo lo que se ocurre a cada uno, está el pan duro, la leche, la miel, el huevo y el azúcar. Y en algunos sitios, de acreditada tradición vitivinícola, vino blanco e incluso tinto, con sus varietales específicas.

En esto de indagar -nivel aficionadillo, ojo- un poco en la historia gastronómica o en el origen de recetas y platos entre libros, algún documento y Google, es un sobresalto continuo. Especialmente en internet, donde crece la sensación de que cada uno escribe básicamente lo que quiere. Tratar de confirmar algunos extremos, sacar la media y plasmarlo no siempre es fácil. Pero de lo que se deduce y la versión más repetida y aparentemente más rigurosa permite afirmar que las torrijas se asentaron en Semana Santa a mitad del siglo XIX, básicamente porque era un dulce que no contenía ninguno de los ingredientes prohibidos por la Iglesia. Eso del significado litúrgico del pan de la torrija y demás asociaciones religiosas no parecen tener sustento riguroso. Son posiblemente interpretaciones sobrevenidas de gente que arrimaba el ascua a su torrija.