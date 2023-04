Fernando Alonso está haciendo soñar a los amantes de la Fórmula 1. El piloto asturiano volvió a subirse al podio en el Gran Premio de Australia tras una carrera caótica que lo mantiene tercero en la clasificación general . A sus 41 años, el español ha vuelto a primer plano de la competición gracias a un coche competitivo que le está permitiendo colocarse a la cabeza de la competición y que ha vuelto a traer a España la ilusión por la Fórmula 1. Y como está de celebración, no mucha, que ha anunciado que ha roto con su novia, Andrea Schlager, lo hace con una buena comida.

La pasión por la comida del asturiano es tal que, nada más bajarse del coche, lo primero que subió a sus redes sociales para celebrar su podio fue un vídeo de él cocinando que a supera holgadamente los tres millones de visitas en TikTok. No obstante, en ese vídeo no aparece el que es su plato favorito, dicho de su propia boca.

Teniendo en cuenta que Fernando Alonso es asturiano podríamos pensar que el manjar que no puede faltar en su mesa podría ser el cachopo con su buena salsa de cabrales, una buena fabada o, por la proximidad de Galicia, un pulpo o una buena mariscada. Pero no, nada de eso es su comida favorita, pero no dudamos de que están en su lista de imprescindibles.