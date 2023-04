Llegan las altas temperaturas (en pleno mes de abril), pero como la preocupación climática no está reñida con el disfrute de nuestras bebidas refrescantes favoritas , se ofrece, ya desde algunos años, la alternativa escandinava al típico café con hielo nuestro de cada día: sí, el café con tónica existe y amenaza con llegar (está vez sí) para quedarse. ¿Pero de dónde viene este invento?

Lo que parece raro es que no se nos haya ocurrido en Alpedrete o en Jerez de la Frontera, porque al parecer mezclar café con tónica (se dice pronto pero la preparación tiene su método ), fue propuesta originalmente por un empleado de Koppi Roaster , una tienda de café en Helsingborg, Suecia . De ahí al cielo. La bebida, señala la revista Food & Wine , se abrió camino por toda escandinavia hasta llegar a EE UU donde se reporta actualmente como una de las 'bebidas de la primavera' en patios y terrazas primaverales.

La pasión por la cafeína en el país del que surgieron el Starbucks y las Gilmore Girls está más que probada, pero por estos lares no es menor. Un 87% de españoles toma café, un 70% lo hace a diario, y se consumen un promedio de 2,2 tazas al día. No es raro, pues, que dicha pasión, combinada con la llegada del buen tiempo, llevé a muchos buscar otras formas de consumo. Así las cosas, el 'espresso tonic' (como le llamaron los suecos), 'coffee and tonic' o 'café con tónica' tiene todas las papeletas para triunfar entre nosotros. ¿Será?