Una Osa con garra

Madrid no acabas de comértelo, cada día se inauguran nuevos restaurantes, barras gastro, gastrobares expertos en bocados imposibles. Firmas extranjeras de renombre, locales muy bien costeados que parecen escaparates de joyerías de lujo, cocinas de todo el planeta y cualquier fast-food al que usted aspire. Sobre la gastronomía madrileña no se pone el sol, lo cual no quiere decir que la cantidad y la calidad vayan parejas. De hecho, sin estadísticas oficiales: solo a ojímetro, la mayoría de restaurantes que se abren están pensados más para ser vistos que para comer bien. Ya sabe, esos lugares fashion, multicolores, diseñados y habilitados por primeras firmas de la arquitectura y el interiorismo, con su masicote a todo gas, súper cool y con una oferta gastronómica prescindible que muchos pagan con gusto por sentarse y fotografiarse en las nuevas hogueras de las vanidades de la gastro capitalina. Hay alguna excepción. Eso, alguna. No más. De hecho, hay un público específico para ese tipo de establecimientos. Clientes que no buscan la excelencia gastronómica o una cocina canónica de toda la vida ejecutada para echar dos lagrimones. ¡Buscan la fama! Y la fama cuesta, como decía Debbie Allen en Fama (que ya tenemos una edad). Y en estos locales cuesta un ticket medio de 60-70€ comas lo que comas.