El restaurante que contrata abuelas para elaborar platos tradicionales: "De sus manos salen cien años de Historia"

La iniciativa es más que una manera de ampliar la carta del menú. Más bien es una manera de celebrar la diversidad cultural. Según explica Scaravella, el proyecto tiene sentido porque contratan mujeres mayores reales para que cocinen platos reales, aunque no sean muy exquisitos o recuerden circunstancias poco felices, como la guerra o la posguerra. "Al fin y al cabo, es la cultura y el momento en el que se criaron, y eso crea conexiones con los comensales. El lenguaje culinario lo consigue", asegura el dueño del restaurante que también ha dado continuidad al proyecto a través de un libro virtual, llamado 'Nonnas of the World', que está documentando la experiencia y de la celebración de varios talleres en las que estas chefs enseñan a cocinar como ellas.