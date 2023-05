¡Una de callos!

Gelatinosos, escurridizos, de una textura sedosa, borrachos de colágeno, melosos, fundentes. Tramposos cuando sellan los labios con su pegamento mágico y desafiantes cuando estallan en el paladar con el picante medido. Su orografía es el mapa del estómago de un rumiante: pequeños volcanes hacia dentro y hacia afuera . Por un lado, retículas perfectas, trazadas con escuadra y cartabón, como panales de miel. Por el otro, ese acabado artístico en forma de toalla esponjosa con un aire de fondo marino en blanco que resulta inexplicable. Redecilla y librillo. Ni pizca de hidrato de carbono, ni rastro de grasas saturadas, aunque muy cargados de colesterol. Generosos en hierro, magnesio, cinc, fósforo, potasio y selenio. Son los callos, menudos, los desechos, la casquería con mayúsculas. De ternera, de cerdo, de cordero. Se hacen acompañar con patas y morro. Benditos despojos, santa casquería que tanta hambre quitó y tantas proteínas prestó a quienes no podían costearse el solomillo en la España en blanco y negro y negociaban las piezas descartadas en la puerta trasera de los mataderos, donde el hambre guardaba cola.

Los callos han vuelto . Nunca se fueron del todo, pero durante mucho tiempo fueron observados con condescendencia por la modernidad culinaria, tan entrenada para mirar por encima del hombro hasta que necesita regresar a las raíces para reaprender lo olvidado en complejos procesos que a veces son tan pretenciosos como vacuos. No encajaban en la nueva cocina española. Los callos siempre fueron unos desclasados, símbolo de la cocina de subsistencia, hijos de la necesidad , último recurso de alzada contra la desnutrición. Con esa historia a sus espaldas era difícil admitirlos en la nueva mesa de la poderosa cocina española. Los cocineros de una pieza, los cocinillas domésticos con paladar, las amas de casa y una estimable red de bares, tascas y tabernas jamás traicionaron a ese plato. Tampoco lo hicieron algunos insignes restaurantes. Y Madrid. Madrid es la aldea gala que resistió y prestigió, mimó y conservó la tradición casquera de los callos, a los que dotó de apellido y de denominación de origen. Por derecho propio merece el reconocimiento de la ciudad donde mejor se trabaja la casquería, que adquiere ese tono castizo y chulesco cuando su nombre baila en las pizarras; y se viste de grana y oro en este tiempo de San Isidro en los alrededores de Las Ventas.

La cocina de los interiores no tiene nada que ver con los diseñadores mas cool, sino con una forma de entender la gastronomía. Es una relación telúrica con la memoria y la familia. Mollejas, criadillas, sesos, entresijos, gallinejas, el rabo, la carrillada, los riñones, el corazón, gallinejas, las asaduras y las manitas de cerdo. Y los callos. Era la alineación que jugaba en muchos hogares de posguerra dado el bajo precio y la elevada cualidad proteica de los despojos. Hasta los ochenta estuvieron normalizados, aunque iban a la baja. Fueron siendo sustituidos por otros productos menos estigmatizados. A los personajes de Arniches, para degradarlos, se les llamaba “comedores de churros y callos”. Y decía el refrán: “Callos y caracoles no son comida de señores”. Cuentan en los puestos especializados que a partir de la década de los dos mil buena parte de sus ventas se elevaron gracias a la población latinoamericana que fue creciendo en Madrid y que es muy consumidora de casquería. La crisis también refugió de nuevo a muchos consumidores en los desechos como alternativa a las piezas más magras y caras de la ternera o el cordero. La historia se repitió. Pero los callos, en cualquier caso, no se prestan a juegos de grises: se les ama o se le odia.