“Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo”. Este refrán se ha hecho notar, y mucho, en estos meses, cuando en abril las temperaturas superaron los 30 grados y ahora, en mayo, el tiempo primaveral ha vuelto, por lo que no hay que confiarse y no está de más tener una chaqueta siempre a mano. No obstante, el tiempo es agradable, lo que da lugar a que las quedadas lleguen a las terrazas. Cada uno tiene sus preferencias, pero sí, es temporada de gin tonic. ¿Quieres saber el perfecto? El chef José Andrés te da claves para lograrlo.